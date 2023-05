Ragazzina di 16 anni rapita e stuprata sulla minicar: «Il fidanzatino preso a pugni». Caccia all'uomo

di Redazione Web

Notte da incubo per una ragazzina di appena 16 anni a Latina. La giovane, che si trovava a bordo della sua minicar insieme al fidanzatino, suo coetaneo, si era appartata con lui per un po' di intimità, a Latina Scalo, dove passa la ferrovia, quando un uomo li avrebbe aggrediti: prima lui, con un pugno in faccia, poi lei, portata via a bordo della stessa minicar, e poi violentata, almeno stando al suo racconto.

Drogò una coppia e stuprò la moglie: sconto di pena in appello. L'ira delle vittime

Adescate e violentate tre ragazze 13enni: svenute dopo aver provato un vaporizzatore

Ragazzina 16enne violentata in minicar

Secondo quanto scrive Vittorio Buongiorno sul quotidiano Il Messaggero, la storia risalirebbe a mercoledì sera: i due ragazzini si sarebbero avventurati in una zona che è covo di spacciatori e disperati, e da cui è meglio tenersi alla larga. Per motivi ancora da chiarire, i due sono entrati in uno dei siti industriali abbandonati, e la loro è stata un'esperienza terribile: uno sconosciuto, forse un uomo senza fissa dimora, non si capisce ancora se italiano o straniero, li aggredisce.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA