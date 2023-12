Turetta, i detenuti del carcere di Verona: «Nessuna protesta contro Filippo». La Fiat Punto quando arriva in Italia

«Nessuna protesta per la consegna dei libri a Turetta». Questo il contenuto di una lettera scritta dai detenuti della sesta sezione-infermeria del carcere di Montorio Veronese dov'è rinchiuso Filippo Turetta con l'accusa di aver sequestrato e ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta non vede il funerale di Giulia

Turetta che, ieri, ha scelto di non vedere i funerali della 22enne. Nel regime aperto in cui si trova, Filippo avrebbe potuto vederla in tv. Ma forse il "tutor", il suo compagno di cella a cui la direzione del carcere ha affidato il controllo perché il ragazzo non compia atti inconsulti, ha pensato fosse meglio impedirglielo. Intanto, si attende l'arrivo in Italia della Grande Punto nera utilizzata per la fuga del presunto killer in Austria e Germania.