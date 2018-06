Sabrina Salerno: "Ballate con me gli anni 80"

«Non ho nostalgia degli anni ‘80, non mi manca nulla di quell’epoca. Ogni decade ha le sue regole, i suoi pro e i suoi contro». Può dirlo, Sabrina Salerno, showgirl e cantante pop-dance che in quegli anni si divorò le classifiche italiane ed europee e sconvolse, con la sua bellezza e il suo erotismo, l’equilibrio di milioni di quei “Boys” che evocava nella sua celebre hit. Può dirlo perché oggi la cantante genovese («adottata da Treviso») ha un suo equilibrio e sa gestire l’onda lunga di un successo che non è svanito. Ha solo cambiato dimensione. Sabrina Salerno sarà questa sera tra i protagonisti del party Hottanta al Parco Tittoni di Desio. «Sarà uno showcase con i miei maggiori successi, musica e spettacolo con coreografie: sarò accompagnata da 30 ballerini», spiega la showgirl. Tutto è pronto per un tuffo negli Ottanta, quindi. Informazioni sul programma del festival parcotittoni.it.

