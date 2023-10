Maxi rissa tra giovanissimi in periferia a Milano: spuntano spranghe, mazze e anche una katana

di Redazione web

Ieri pomeriggio a Villapizzone, in via Console Marcello, zona periferica di Milano, c'è stata una rissa tra una decina di giovanissimi, che sono fuggiti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i partecipanti. Secondo i primi accertamenti si sarebbero affrontate due diverse fazioni, composte da cinesi da una parte e nordafricani dall'altra e nella rissa sarebbe comparsa anche una lunga katana.

La dinamica

Mercoledì 18 ottobre a Milano c'è stata una rissa tra ragazzi che sconvolge per la violenza delle armi utlizzate. Le due fazioni si sono scontrate con spranghe, mazze e sembrerebbe anche con una katana. Per il momento non ci sono segnalazioni dei Pronto soccorsi riguardo a possibili feriti. La rissa è stata segnalata da alcuni passanti al 112, sul luogo sono poi giunte le forze dell'ordine, ma al loro arrivo i ragazzi non erano più presenti.

