A 13 anni rapina un orologio di lusso da 11mila euro sui Navigli a Milano

Rapinato del suo orologio di lusso, un Rolex, da un ragazzino di appena 13 anni. E' avvenuto sabato mattina nel quartiere Navigli a Milano, alla fine di una lunga notte di movida, intorno alle 4, quando la vittima, un giovane di 25 anni è stato notato con un vistoso orologio al polso, dal valore di 11 mila euro, e seguito da un ragazzino marocchino, che insieme ad altri due complici, lo ha fermato e rapinato del Rolex.

Accerchiato dai rapinatori

Quando era notte fonda, in via San Gottardo, il giovane uomo è stato avvicinato dai tre giovani nordafricani che gli hanno strappato l'orologio dal polso; ma la vittima ha subito chiamato il numero di emergenza e dall'ufficio Volanti della Questura sono arrivati i poliziotti che sono riusciti ad individuare e bloccare i rapinatori, tra cui il 13enne e un complice connazionale di 19 anni. Il terzo, invece, è riuscito a scappare con l'orologio. Il più giovane, con precedenti specifici per rapina, è stato affidato a una comunità per minori mentre il maggiorenne è stato arrestato.

