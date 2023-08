Ragazzo di 19 anni accoltellato a Porta Venezia: è grave

Un egiziano, di 19 anni, è stato accoltellato in piazza Santa Francesca Romana a Milano, in zona Porta Venezia, ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

A colpirlo con un fendente alla schiena, poco prima delle 20, sarebbe stato un altro giovane di origine nordafricana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 con un'ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA