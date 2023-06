Ragazzo di 18 anni accoltellato da un coetaneo dopo una lite in strada: è grave

di Redazione web

Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri, a Cassano d'Adda (Milano), per il tentato omicidio di un conoscente coetaneo, ferito con alcune coltellate al culmine di una discussione. È accaduto attorno alle 3.30 della notte scorsa in via Milano, dove i militari della tenenza di Cassano sono intervenuti a seguito della segnalazione di un ragazzo ferito all'addome e alla guancia sinistra.

Mandano i bambini a scuola con scarafaggi e cimici nello zaino, arrestati i genitori. Le maestre: «Strisciavano fuori, erano ovunque»

Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele

Poco prima del loro arrivo, infatti, il 18enne era stato aggredito dal conoscente visibilmente alterato dall'alcol.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA