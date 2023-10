Ragazzo di 17 anni cade in un canalone durante un'escursione e muore. L'allarme lanciato dalla mamma che lo aspettava a casa

Il corpo senza vita di un escursionista di 17 anni è stato ritrovato questa sera dai vigili del fuoco che stavano sorvolando l'area dove oggi pomeriggio il giovane si era incamminato per un'escursione a Valbondione, nei pressi del Pizzo Parola, nel bergamasco. A notarlo i pompieri in volo sull'elicottero: il corpo senza vita del giovane è stato recuperato con lo stesso velivolo e riconosciuto dai soccorritori.

Caivano, spari contro i rom al campo nomadi: ancora violenza al Parco Verde

Le ricerche sono scattate alle 15

Le ricerche erano scattate attorno alle 15, dopo che il diciassettenne non era rincasato: in campo i pompieri di Bergamo e Clusone, il Soccorso alpino e i carabinieri. In serata il tragico epilogo: il giovane sarebbe caduto in un canalone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA