«Dacci la tua felpa», ragazzino 15enne spinto sotto un treno dal branco di coetanei: vivo per miracolo

Hanno tentato di rapinarlo della sua felpa, e nella lite hanno finito per spingerlo sotto un treno. Una vicenda terribile che poteva finire nel peggiore dei modi per un ragazzino di 15 anni, rimasto per fortuna solo lievemente ferito: il giovane è ricoverato in ospedale dopo essere stato spinto contro un treno in movimento, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno.

Ragazzo di 15 anni spinto sotto un treno

È accaduto nella stazione di Seregno, in provincia di Monza. Ad aggredirlo, un gruppo di coetanei: il 15enne stava aspettando il treno in compagnia di un amico quando è stato aggredito dal branco che voleva rubargli la felpa. Dopo essere stato spinto violentemente e volontariamente, come emerso dalle immagini delle videocamere di sorveglianza della Stazione, immediatamente acquisite dalle forze dell'ordine, il 15enne ha urtato con lo zainetto contro il treno in movimento, per poi venire trascinato dal convoglio e risucchiato dal vortice di aria e cadere. Miracolosamente non è finito sotto il treno. Carabinieri e Polfer sono a caccia dei responsabili. L'aggressore rischia un'accusa per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 18:14

