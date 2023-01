Rapinato alla fermata del bus da una baby gang, la denuncia dello studente: «Erano in cinque»

di Redazione Web

Ennesima rapina ai danni di un minore. Uno studente, residente in Mugello, ha raccontato ai carabinieri di Vaglia, in provincia di Firenze, un episodio di cui è stato vittima mercoledì 18 gennaio, quando si trovava a Firenze, in Piazza Dalmazia, dopo aver frequentato le lezioni all'istituto superiore.

La denuncia

Nel corso del colloquio con i militari, il giovane ha riferito che, mentre attendeva da solo il bus che lo avrebbe riaccompagnato a casa, è stato raggiunto da una baby gang composta da cinque minorenni, forse magrebini. Gli aggressori lo avrebbero strattonato per farsi consegnare i pochi spiccioli. Dopo aver controllato zaino e giubbotto, si sarebbero allontanati con il magro bottino: una moneta. Appena sentitosi al sicuro, lo studente ha raggiunto subito la fermata dell'autobus, di modo da non trovarsi di nuovo isolato. Il giovane ha poi presentato denuncia nei confronti degli autori del fatto. Immediato l'avvio delle attività investigative, tuttora in corso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 19:24

