Preso piromane di moto e auto, sospettato di aver dato fuoco a 30 mezzi

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia per aver dato fuoco a un'auto e a uno scooter in via Jacini, a Milano, ma è sospettato di aver causato l'incendio di altri 30 veicoli dall'inizio dello scorso gennaio. Gianluca S., con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di una sorveglianza speciale, è stato bloccato alle 12.30 da una volante che era intervenuta nella via dopo la segnalazione del principio di incendio alla vettura e che lo ha notato mentre versava liquido infiammabile sullo scooter.



La telecamera di sorveglianza del Comune lo ha filmato mentre appicca il fuoco a una Smart e, dopo aver atteso che il fuoco prendesse, si allontana su una bici. Salvo ritornare poco dopo per controllare gli effetti. Il 50enne aveva causato un incendio nella cella del carcere di Sassari dove era rinchiuso. Non ha fornito spiegazioni per il gesto.

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34