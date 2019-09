Nuovo stadio San Siro, i due progetti: guglie o anelli? Scaroni: «Il Meazza ha fatto il suo tempo»

Due anelli che si intersecano, «che rappresentano Inter e Milan, rivali ma unite nel progetto». Così l'architetto staunitense David Manica ha presentato il progetto di Manica+Sportium per il nuovo San Siro, durante l'evento di presentazione. Un concetto semplice ma potente, due anelli che si intersecano, in equilibrio ma anche in contrapposizione

per ricordare il Duomo: un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie ad un gioco di luci, ricorda la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio. «Qui la gente avrà la possibilità di passare tanto tempo insieme. Verrà creato un nuovo quartiere, ci sarà un grande parco, tutti potranno godere di queste strutture. E al posto dell'attuale stadio nascerà un museo». L'impianto si colorerà di rosso o di blu in base al fatto che giochino Milan o Inter, con spalti avvicinati al campo. «All'interno, l'impianto sarà come un catino, stiamo pensando ad uno stadio di crica 65 mila posti. Sarà uno stadio riconoscibile, sarà fatto per Milano, non si vedrà da nessun'altra parte. Chi lo vedrà, lo assocerà subito alla città di Milano», ha concluso Lee.