Nations League, Milano si prepara a Italia-Spagna: niente alcolici e fan zone in piazza Castello

Domani sera, alle ore 20:45, a San Siro va in scena la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. La Questura di Milano si prepara all'arrivo dei tifosi spagnoli e decide che non verranno vendute bevande alcoliche e superalcoliche in centro e nelle aree circostanti allo stadio.

In previsione dell'arrivo di un migliaio di tifosi spagnoli, la Questura ha previsto un potenziamento dei servizi nel centro cittadino ed ha richiesto al Prefetto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in centro città e nelle aree circostanti lo stadio.

Il Meazza, che registra il tutto esaurito nella sua capienza massima del 50% come da normativa anti covid, sarà aperto al pubblico sin dalle ore 17.45, per consentire l'effettuazione dei controlli di sicurezza e sanitari necessari al tranquillo svolgimento della partita e a evitare assembramenti nella fase di accesso all'interno dello stadio, dove dovrà essere tassativamente utilizzata la mascherina. Personale addetto misurerà la temperatura corporea dei tifosi prima dell'accesso ai tornelli di ingresso. I tifosi maggiori di 12 anni di età e i soggetti non esenti dovranno esibire agli addetti preposti, oltre ai biglietti o accrediti, il Green pass Covid-19 e un documento di identità in corso di validità.

Il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica e per garantire, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un agevole e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi. In fase di deflusso, le stazioni metropolitane della linea 5 Ippodromo e Segesta rimarranno chiuse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 19:10

