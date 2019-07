Morto a 19 anni il ragazzo soccorso nell'Adda dopo un tuffo: dramma di fronte alla fidanzata

È morto Nicolae Cazaku, il diciannovenne romeno che ieri pomeriggio si era sentito male dopo essersi tuffato nell'Adda a Calolziocorte (Lecco), dove si trovava insieme alla fidanzata, che ha subito allertato i soccorsi.



I vigili del fuoco avevano recuperato il giovane esanime nel fiume e il personale del 118 lo aveva rianimato per oltre mezz'ora, trasferendolo quindi, gravissimo, all'ospedale Manzoni di Lecco.



La notte scorsa il suo cuore ha cessato di battere. Il ragazzo era a Calolziocorte solo da un giorno: aveva infatti la residenza in Francia, ma era venuto in Italia a trovare la fidanzata.

Venerdì 5 Luglio 2019, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA