Viviene morta per overdose sul pianerottolo di casa: l'amante le ha dato la droga e poi l'ha abbandonata

Venerdì 25 Ottobre 2019, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ed è statamentre era agonizzante. A venderle la droga è stato proprio l'uomo che poi è fuggito, rendendosi conto che lanon stava bene. La donna di origini brasiliane è morta nel pianerottolo di casa sua a Rozzano, nell'hinterland milanese, dove è stata poi ritrovata.Si era innamorata di un italiano, si era trasferita in Italia per amore e con il compagno avevano avuto 3 figlie. Con il tempo però forse le cose non andavano bene e Viviane pare si fosse invaghita di un 34enne, suo vicino di casa, che stava ai domiciliari. Sarebbe stato proprio lui a venderle la droga. I fatti risalgono allo scorso gennaio, ma in questi giorni sarebbe stata accertata la dinamica dei fatti.Viviene e il suo pusher avevano una relazione da due anni e da due anni la donna forniva la droga al pregiudicato che poi la vendeva. Il giorno in cui è morta la mamma aveva 14 grammi di cocaina in corpo, una dose decisamente superiore a quella tollerabile da un essere umano che si aggira sui 6 grammi. Vedendola stare male, per paura che gli revocassero i domiciliari, l'amante è fuggito, lasciando la donna sul pianerottolo priva di vita, senza nemmeno chiamarle un'ambulanza.Una situazione di grande disagio, degrato e omertà, visto che gli inquirenti hanno impiegato mesi per capire cosa ci facesse il cadavere della donna seminudo per le scale. La svolta è arrivata grazie alle indagini private di un’amica della donna con cui aveva trascorso assiemeparte della sera di Capodanno. Dopo i festeggiamenti con la famiglia la 43enne era uscita con l'amica per locali, per poi salutarla e andare dal suo amante. Pare che Viviene avesse un passato da tossicodipendente, ma al marito aveva detto di esserne ormai completamente uscita.