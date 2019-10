Luca Sacchi, si è costituito uno dei due assassini. Arrestato anche il suo complice. Ecco chi sono

Omicidio Luca Sacchi: si è costituito questa notte, accompagnato dal proprio avvocato, alla squadra mobile di via Genova a Roma, uno dei due assassini di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì sera probabilmente a seguito di un tentativo di rapina. Costui, durante l'interrogatorio, avrebbe fatto il nome del suo complice, l'altro ragazzo presente durante l'omicidio del ventiquattrenne. In un blitz congiunto Polizia-Carabinieri anche l'altro presunto assassino è stato prelevato e portato in questura. Entrambi i ragazzi sono di Roma, del quartiere Ponte di Nona.



Secondo quanto riporta Adn-Kronos i due ragazzi avrebbero 20 e 25 anni e uno di loro sarebbe incensurato, mentre l'altro avrebbe dei precedenti per droga.



Prima di esplodere il colpo mortale i due rapinatori avevano colpito alla nuca la fidanzata di Sacchi per rubargli la borsa. La coppia stava passeggiando alle 23:30 del 22 ottobre su via Teodoro Mommsen all'angolo con via Franco Bartoloni, all'uscita del pub John Cabot, quando è stata aggredita. La ragazza impaurita aveva consegnato la borsa ma il giovane aveva reagito ed ha avuto la peggio. Ricoverato d'urgenza all'ospedale San Giovanni in pericolo di vita non ce l'ha fatta



Venerdì 25 Ottobre 2019, 09:11

