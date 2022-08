Milano, va in ospedale per una visita e deruba i medici: nei guai un 55enne

Prima la visita, poi il furto: tutto nel giro di pochi minuti. Dovrà rispondere all'accusa di furto aggravato un uomo di 55 anni, cittadino italiano, che ha derubato tre medici a Milano.

L'allarme è scattato poco dopo le 7.00 di venerdì dal San Carlo, in via Pio II. Quando la polizia è arrivata sul posto, il personale della struttura sanitaria ha denunciato che alcuni armadietti, che si trovano negli spogliatoi al piano interratto, erano stati forzati.

Le indagini

I poliziotti avevano notato che il 55enne si aggirava nei paraggi con fare sospetto. L'uomo era arrivato in ospedale per una visita e, pertanto, è stato pertanto perquisito. In suo possesso aveva tre ricettari, che corrispondevano a quelli scomparsi dagli armadietti. I "libretti" sono quindi stati restituiti ai dottori proprietari, mentre l'uomo è stato indagato a piede libero.

