Milano, sparatoria durante una festa: morto un ragazzo di 23 anni. Panico nella notte

Dovrà rispondere all'accusa di aver ucciso a colpi di pistola un 23 enne, e di aver ferito a una gamba un 30enne. L'imputato è un 34enne, arrestato dai carabinieri, che la notte scorsa all'esterno di un bar di Turbigo (Milano) ha commesso il delitto. Sia l'assassino che le vittime sono di nazionalità albanese.

Milano choc, neonata muore poche ore dopo il parto: «Ventosa usata male». Ginecologi sotto accusa

La dinamica

È stato picchiato prima dell'arresto dagli amici della vittima ed è in gravi condizioni il 34enne arrestato per aver ucciso la notte scorsa a colpi di pistola un 23enne dopo.

Tutto è cominciato da una festa nei pressi di un bar in via Allea Comunale, a Turbigo, con altri connazionali quando, alle 23.00, è scoppiata una lite per futili motivi, tra cui, probabilmente, c'è qualche apprezzamento a una ragazza avanzato dal 34enne. Vittima e assassino sono di nazionalità albanese e stavano partecipando nel locale a una festa di compleanno con qualche decina di connazionali. Il 34enne, accusato anche di aver ferito a una gamba un altro partecipante alla festa sparando con la stessa pistola calibro 6.35, è stato disarmato dagli amici della vittima e preso a calci e pugni fino all'arrivo dei carabinieri di Legnano che lo hanno arrestato. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Gallarate dove si trova piantonato e in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA