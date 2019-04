Milano, scontri al corteo per Ramelli tra militanti di destra e polizia: un ferito

Tafferugli sono in corso a Milano tra un nutrito gruppo di manifestanti dell'estrema destra che hanno deciso di lasciare il presidio organizzato per ricordare Sergio Ramelli e dirigersi verso il corteo antifascista, organizzato da alcune sigle della sinistra milanese. Il gruppo è stato fermato con fatica a circa 300 metri da Piazzale Susa, punto di ritrovo dei militanti di estrema destra, con una carica di alleggerimento.



organizzato a Milano in risposta a quello annunciato, ma non autorizzato, dall'estrema destra in ricordo di Sergio Ramelli, Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Sono diverse centinaia le persone che sfilano nel contro corteo promosso da alcune sigle della sinistra, dai comitati antifascisti, dai centri sociali, come Cantiere e Lambretta, il comitato Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale. Ad aprire la manifestazione c'è lo striscione: "Milano 29 aprile, nazisti no grazie" e molti manifestanti scandiscono lo slogan 'Ora e sempre Resistenza'.Il percorso del corteo è cambiato per volere della Questura, che ha motivato la modifica con la "troppa vicinanza" con il raduno di estrema destra, come hanno spiegato i promotori della manifestazione. Il 29 aprile "non deve diventare una data contraltare del 25 aprile, i neo fascisti non hanno diritto di parola", ha scandito al megafono uno dei promotori della manifestazione.