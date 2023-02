Milano, ragazza aggredita a bottigliate: «Colpita da un uomo senza motivo». Terrore nei luoghi della movida

di Redazione Web

Paura a Milano per una ragazza spagnola di 22 anni, aggredita a bottigliate fuori da un locale in piena zona movida. La giovane è stata aggredita la notte scorsa in via de Toqueville a Milano da uno sconosciuto che l'ha colpita con una bottiglia fuori da un noto locale nella zona di Corso Como, tra le più note della movida milanese.

Poliziotto svuota il portafoglio smarrito (con 250 euro) poi falsifica la denuncia

Bimba ustionata con spray deodorante dalla mamma, nel cellulare 80 foto delle lesioni

La movida milanese fa paura

La ragazza, portata in ospedale, non è ferita gravemente. Nei pressi, sempre nel corso della notte, sono stati trovati, in due distinte occasioni, altrettanti immigrati feriti che non hanno saputo raccontare quanto successo loro. Nell'ambito dei controlli, un italiano di 23 anni e un egiziano di 21 sono stati portati in questura perché avevano atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA