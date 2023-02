Stacca la lingua del suo stupratore a morsi, poi la consegna alla polizia come prova della violenza sessuale

Era a spasso con il suo cane alle 4 del mattina, quando un uomo ha iniziato a seguirla e l'ha aggredita. Una donna di 57 anni, domenica 19 febbraio, stava passeggiando in compagnia del suo cane in un parco di Avignone, in Francia, quando è stata vittima di uno stupro. Ma la donna ha reagito e ha staccato la lingua del suo aggressore con un morso.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dalla vittima alla polizia, l'uomo ha tentato di abbracciarla e baciarla con forza, mentre le faceva scivolare le mani sui pantaloni. Da lì ne è scaturita una lotta violenta e, bloccata dall'uomo, ha sferrato un colpo con l'unica parte del corpo che non era immobilizzata: la bocca. Appena l'uomo ha provato a baciarla nuovamente, lei ha sferrato un morso con tutta la forza che aveva e ha staccato la lingua del suo aggressore, che è fuggito.

La prova della violenza

Impaurita e segnata dalla violenza ricevuta, la donna ha subito raccontato quanto avvenuto al figlio che ha voluto accompagnarla a denunciare l'episodio. La donna, a quel punto, si è presentata di fronte agli agenti con il pezzo di carne in mano, a prova del fatto che quanto raccontato corrispondeva alla verità. Gli agenti si sono subito recati sul luogo dell'aggressione e hanno arrestato il colpevole, di origini tunisine e residente in Francia clandestinamente. L'uomo, che dovrà affrontare un processo per direttissima per lasciare il prima possibile la Francia, avrebbe riferito agli agenti che è stata la donna ad averlo aggredito, ma le autorità transalpine non credono alla sua versione. Un episodio che ricorda molto quanto accaduto pochi giorni fa in Spagna.

Taglia il pene dello stupratore

Un episodio simile è accaduto a Sant Andreu de la Barca, vicino Barcellona, pochi giorni fa. Una donna, in quella situazione, ha tagliato il pene del suo aspirante stupratore. I due, entrambi originari del Bangladesh, lavoravano insieme in un bar, quando l'uomo avrebbe tentato di stuprare la donna, che poi gli ha tagliato il pene per difendersi. La donna, senza confessare la sua identità, ha successivamente chiamato la polizia ammettendo l'evirazione con l'uomo che è stato portato d'urgenza in ospedale per un'operazione di emergenza che ha portato a riattaccare il membro all'uomo.

