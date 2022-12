Milano, violenza sessuale al parco mentre fa jogging. La denuncia: «Mi hanno trascinata in un boschetto e abusata»

di Redazione Web

Una donna di 40 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stata stuprata mentre faceva jogging al parco. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre, a Locate di Triulzi, in provincia di Milano, dove la presunta vittima ha dichiarato di aver subito la violenza sessuale.

La ricostruzione

L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi di cascina Nesporedo. Secondo le prime dichiarazioni fornite ai carabinieri, un uomo di colore l'avrebbe bloccata alle spalle mentre faceva jogging e trascinata in un boschetto e abusata. La donna, sotto choc, ha allertato il 112 non appena l'uomo si è allontanato, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Mangiagalli di Milano. Sono sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato, che indagano per ricostruire la vicenda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 18:24

