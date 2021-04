Papà abusa della figlia di 4 anni, la moglie lo scopre e lo fa arrestare

Abusa della figlia di 4 anni e la moglie lo fa arrestare. Un 32enne di Legnano (Milano) è stato fermato dai carabinieri, intervenuti dopo che la moglie, e madre della bambina, è riuscita ad incastrarlo grazie a delle telecamere nascoste in casa.

La donna era stata allertata da una sua amica che le aveva raccontato delle molestie dell'uomo sulla figlia. Così per capire bene cosa accadeva in casa ha messo delle telecamere dalle quali ha avuto conferma di quanto detto dalla donna. Il marito abusava regolarmente della figlia, così la mamma lo ha denunciato facendo scattare le manette.

Ora è in corso l'interrogatorio in cui verrà coinvolta anche l'amica della donna che ha lanciato per prima l'allerta. La mamma ha mostrato anche agli inquirenti le immagini del marito riprese dalle telecamere, come prova schiacciante delle violenze.

