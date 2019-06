Milano, tentato suicidio nella metro: sospesa la linea 2 (verde)

Disagi per la circolazione in metropolitana a Milano. La linea verde (M2) è stata sospesa tra le fermate di Cadorna e Abbiategrasso/Assago per un tentato suicidio. Lo rende noto Atm che sta organizzando bus sostitutivi.



Secondo quanto riferisce l'azienda del trasporto pubblico milanese, quello accaduto alla stazione di Famagosta intorno alle 8.40 è un «presunto tentato suicidio». Il 118 è ancora sul posto e la persona coinvolta, riferiscono, sembrerebbe quasi illesa. L'Atm «è in attesa che i sanitari prestino soccorso alla persona e che le Autorità preposte svolgano tutte le attività necessarie per poter ripristinare il servizio», al momento ancora fermo. La polizia locale è intervenuta in superficie, a supporto del traffico.



Lunedì 24 Giugno 2019, 09:34

