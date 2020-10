Maltempo a Milano, alberi e piante cadute. Cento interventi dei vigili del fuoco, fiumi sotto osservazione

Lavoro intenso dei vigili del fuoco diper le forti piogge e il vento che ha colpito la città e gran parte del Nord Italia nelle ultime 24 ore.Gli acquazzoni ripetuti hanno fatto: dalla centrale operativa dei vigili del fuoco spiegano che le squadre sono ancora al lavoro su piccoli interventi, nonostante il maltempo in mattinata si sia placato.I sottopassi e i due fiumi cittadini, Seveso e Lambro, sono sotto controllo anche se, spiega l'assessore comunale Marco Granelli, i loro livelli «sono in graduale aumento per le piogge intense che ci sono state e stanno continuando soprattutto a nord». Al momento sono comunque «ancora a livelli distanti dall'esondazione grazie alla capacità di assorbimento del canale scolmatore».