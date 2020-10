Maltempo, frane ed esondazioni: Limone Piemonte isolata, si temono persone bloccate. Allerta rossa al Nord

Cuneo la zona del Piemonte più colpita dal maltempo, con la Val Vermegnana interessata da frane ed esondazioni. Isolata Limone Piemonte, una delle prime stazioni sciistiche delle Alpi a inizio Novecento, dove sono caduti già 500 mm di pioggia e continua a diluviare.

I vigili del fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato da dove stanno coordinando le operazioni di soccorso. In arrivo squadre anche da Torino. Evacuate alcune persone, i vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere il Tunnel del Tenda, collegamento tra Italia e Francia, dove quattro persone, forse vigili del fuoco francesi, sarebbero rimaste bloccate dall'acqua.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 23:35

, con un previsto picco di marea di +135 centimetri, che per la prima volta sarà fronteggiata dal Mose, il sistema di dighe mobili che separa la laguna dal mare. Testato in questi mesi in fase di emergenza - dopo la super-acqua alta di +187 del novembre 2019 - il colosso formato da 78 paratoie alle 3 bocche di porto sarà sperimentato durante una vera alta marea. Un evento atteso da 54 anni, da quando la mareggiata del 4 novembre 1966 portò Venezia sull'orlo del baratro. Tutta la macchina finalizzata alle operazioni di sollevamento è già in moto. Nelle prossime ore sarà firmata l'ordinanza della Capitaneria di Porto che domani, dalle 7.30 alle 15, interdirà l'ingresso in laguna a navi e mercantili, e vieterà l'avvicinamento alle 'bocche' di Lido, Malamocco e Chioggia a ogni mezzo da diporto. Non sarà come la prova generale del 10 luglio scorso - cui assistette anche il premier Giuseppe Conte - quando le gente visse dalle rive lo 'show' del Mose che si alzava in mare calmo. Domani sono attesi venti di scirocco fino a 50 km/h, e onde di di 2-3 metri. Il Mose non è ancora finito; tecnicamente quello di sabato sarà ancora un test funzionale, per acquisire dati. I tecnici del Consorzio Venezia Nuova, il commissario al Mose Elisabetta Spitz, e il Provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone confidano che tutto fili liscio. Ma in una situazione di stress idraulico garanzie certe non possono esserci. Tra le 9 e le 10 dovrebbe essere dato il via libera al sollevamento, su un obiettivo teorico di 130 cm (è la quota fissata dal protocollo) previsti a Punta della Salute. Quota che, senza l'entrata in funzione delle barriere, potrebbe essere raggiunta alle 12.05. Però il Mose salirà prima, e ciò impedirà che l«ondà entri in laguna. Nel momento del picco, mentre fuori dalle dighe il livello di marea sarà di 130-135 centimetri, in città - spiegano dal Provveditorato - dovrebbe attestarsi su 110 cm. In sostanza, una 'normalè acqua alta, che allagherà piazza San Marco e le zone più basse, non il 50% del suolo cittadino.La burrasca autunnale è ormai sul Nord dell'Italia. Sabato giornata critica, con un'allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per Liguria, Lombardia e Veneto. La perturbazione intanto ha già rovesciando piogge abbondanti sul, con forti venti: la stazione meteo Arpa di Rocca dell'Abisso (2775 m. nelle Alpi Marittime) ha registrato raffiche a 142 kmh; al Colle S. Bernardo, sopra Garessio, sempre nel Cuneese, vento a 118 kmh. L'allerta maltempo coinvolgerà gran parte delle regioni del Nord Italia, e non solo. Secondo la Protezione Civile il vasto sistema perturbato si estenderà sabato a parte delle regioni centrali, con precipitazioni diffuse, temporali, e un rinforzo dei venti su Meridione e Sicilia. Se per alcuni settori Liguria, Lombardia e Veneto è stata diramata l'allerta rossa, il grado sarà arancione invece per Trentino Alto Adige, parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Si prevedono, inoltre, mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per questo in Liguria l'Arpal ha elevato l'allerta da arancione a rossa, esclusa solo la zona del genovesato e del savonese.