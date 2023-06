Milano, grandi manovre M4: nuovi marciapiedi e piste ciclabili in zona San Babila

di Greta Posca

Grandi manovre metropolitana 4. L’apertura della linea blu si avvicina e proseguono la riorganizzazione di spazi e i test per ridare volto all’area compresa tra piazza san Babila, corso Matteotti e largo Augusto. Innanzi tutto la circolazione totale della M4 è sospesa fino al 30 giugno, per realizzare il periodo di pre-esercizio, anticipando di 15 giorni lo stop che doveva essere a partire dal 24 giugno. La richiesta, ha spiegato il Comune, è arrivata dalla Commissione di Sicurezza del Ministero delle Infrastrutture, che ha deciso di prolungare di due settimane i test previsti dalle normative sui sistemi di trasporto. In questi giorni per Linate è in funzione come sempre il bus 73.

CORSO MATTEOTTI

Partono i lavori in corso Matteotti tra via Bagutta e corso Venezia, realizzati da privati, per riorganizzare e riqualificare gli spazi esistenti. Un primo intervento prevede l’ampliamento dei marciapiedi con finitura in pietra in corso Matteotti tra le vie Monte Napoleone e Bagutta, oltre alla realizzazione di una castellana in asfalto tra le medesime vie.

SAN BABILA

Un secondo intervento prevede l’allargamento di una porzione di marciapiede in piazza San Babila, in allineamento con l’intervento in corso Matteotti, l’allinemento strada e marciapiede di via Bagutta con posa di pavimentazione in cubetti di porfido. E anche l’ampliamento dello spazio per i pedoni verso corso Venezia con collegamento tra la ciclabile esistente e quella in fase di realizzazione. Sono previsti anche nuovi stalli per biciclette in area pedonale e nuovi stalli sosta moto su strada, oltre all’adeguamento degli impianti semaforico e di smaltimento delle acque meteoriche.

SENSO DI MARCIA

Per procedere in sicurezza nei lavori, corso Matteotti per due mesi diventerà a senso unico est-ovest tra corso Venezia e via San Pietro all’Orto fino alla fine del primo intervento, ovvero verso metà settembre. Il secondo intervento sarà completato per la fine 2023. Le due opere partiranno quindi in momenti diversi (agiranno contemporaneamente solo in alcuni casi) per ridurre al minimo il disagio a traffico e pedoni. Parallelamente si avvieranno anche gli interventi per la pedonalizzazione di via Baguttino, per ora con opere provvisorie, per consentire i lavori in via Bagutta.

