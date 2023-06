Milano, blitz al campo rom di via Bonfadini: 7 arresti per furti e droga

di Simona Romanò

Un cimitero di carcasse di auto e moto: bruciate, arrugginite e svuotate. Copertoni, motori, portiere e pneumatici dati alle fiamme ovunque. Gli agenti della polizia locale a fatica riuscivano a muoversi, ieri, in un blitz scattato all’alba in via Varsavia, periferia sud est di Milano, in un’area, ormai terra di nessuno, fra il campo nomadi autorizzato Bonfadini e l’Ortomercato dove c’era una discarica di carcasse di macchine rubate e poi “spolpate” per rivendere illegalmente i pezzi.

BANDA I vigili, coordinati dalla Procura, hanno sgominato una banda, alla quale è contestata l’associazione a delinquere, che aveva la propria base nel campo nomadi ed era dedita a un’ampia gamma di attività delittuose. Sette le misure di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Milano, e tre divieti di dimora a Milano: rubavano veicoli, riciclavano pezzi di ricambio, per poi bruciare i resti, con l’ipotesi di reato di combustione illecita di rifiuti. Inoltre, spacciavano hashish e cocaina. L’indagine, coordinata dall’aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Andrea Fraioli, terminata dopo mesi di pedinamenti e appostamenti, ha fatto emergere un’attività illecita sistematica: la banda, una volta sottratto il veicolo che interessava, lo smontava completamente e i singoli pezzi erano poi rimontati su un mezzo incidentato dello stesso modello.

CAMPI E ILLEGALITÀ Il campo di via Bonfadini è regolare, ma per l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, è proprio «il modello dei campi che non aiuta l’integrazione e purtroppo favorisce l’illegalità». Per questo «noi siamo per chiuderli, perseguire chi vive di reati e permettere a chi vuole di costruirsi un percorso di inserimento». Granelli snocciola poi un bilancio di quanto fatto: «Dal 2012 il Comune sta perseguendo con lo smantellamento dei campi rom, che siano essi autorizzati oppure abusivi. Ormai ne sono stati chiusi più di 12. Il campo di via Bonfadini è stato realizzato dal Comune nel 1987 per ospitare famiglie presenti a Milano dagli anni 60: si tratta di rom abruzzesi, circa 120 persone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA