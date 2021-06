Suv tocca lo spartitraffico e si ribalta più volte: morto un 20enne, gravissimo l'amico di 23 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto e uno di 23 è in gravissime condizioni a seguito di un brutto incidente in viale Fulvio Testi a Milano, all'altezza della fermata della metro Bignami. Nell'incidente è stata coinvolta solo l'auto su cui viaggiavano i giovani, un suv Bmw X5.

L'auto percorreva lo stradone nella corsia centrale in direzione periferia quando all'altezza del civico 304, per cause ancora da stabilire con esattezza, con le due ruote sinistre avrebbe toccato lo spartitraffico centrale. Il suv si è così ribaltato fino a sbattere contro un muretto in prossimità della fermata della stazione della metro. Immediatamente sono arrivati i soccorsi sul posto. Il conducente è subito apparso in condizioni gravissime, è stato portato subito verso l'ospedale Niguarda, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Il suo amico è stato portato in condice giallo al Policlinico, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, dove i rilievi della polizia locale sono andati avanti per tutta la notte tra domenica e lunedì.

