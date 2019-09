Incendio in un'azienda di cannabis light: gravi due fratelli, ferito il padre

Schiacciato da una tonnellata di sacchi di zucchero: muore operaio 36enne

Venerdì 20 Settembre 2019, 19:27

Undi grosse dimensioni è scoppiato oggi pomeriggio a Trezzano sul Naviglio, a, intorno alle 16. A prendere fuoco un'azienda a conduzione familiare, la ", specializzata nella lavorazione della canapa light. Due ragazzi giovanissimi, di 20 e 25 anni, figli del titolare dell'impresa, sono in pericolo di vita. Infatti, i due giovanissimi hanno riportato gravi ustioni durante l'incendio. Uno di loro è stato portato in elisoccorso al San Gerardo di Monza, mentre il secondo è stato portato in codice rosso al Niguarda di Milano. Lievi ferite anche per il padre, un uomo di 66 anni.A scoppiare sarebbe stato, secondo le prime ipotesi,all’interno della ditta di viale Edison: i testimoni raccontano di aver sentito alcuni botti prima della forte esplosione. Sull'innesco ancora nessuna notizia.Un boato, fiamme altissime e tanta paura, con i due giovani che hanno riportato ustioni gravi.Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri della compagnia di Corsico, la polizia locale di Trezzano, la Protezione Civile Gruppo di Trezzano e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Nuvoletta. Tutte le ditte circostanti sono state evacuate mentre i vigili del fuoco terminavano le operazioni di spegnimento. «Nessun rischio per l’ambiente», ha scritto il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, sul suo profilo Facebook.