Milano, frenata d'emergenza in metropolitana: 10 passeggeri feriti

Milano, bloccata la linea M1 della metropolitana e una decina di passeggeri feriti. Ecco cosa è accaduto questa mattina, all'altezza della fermata Cairoli.

Leggi anche > Covid, la Lombardia ha superato il milione di contagiati da inizio pandemia

Poco dopo le 8.30, un treno diretto verso Sesto/1° Maggio si è improvvisamente bloccato di colpo. Non è ancora chiaro se qualcuno abbia tirato il freno d'emergenza o se il sistema si sia attivato autonomamente. Una decina di passeggeri, che hanno perso l'equilibrio a causa della brusca frenata, sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi ma sul posto sono giunte cinque ambulanze in codice giallo. Una donna è caduta a terra e ha sbattuto la schiena. Le sue condizioni non sono ritenute gravi: è stata trasportata in codice verde in ospedale.

Il treno è stato trasportato in deposito per i dovuti accertamenti sui motivi della frenata. La circolazione è stata temporaneamente sospesa tra Cairoli e Pagano, ed è poi ripresa dopo circa mezz'ora.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA