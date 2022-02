Il fotografo sud coreano Shinwook Kim, per la prima volta in mostra a Milano, indaga su Loch Ness

Inaugura venerdì 18 febbraio alle ore 18.30 da c|e contemporary In Search of Nessie/In cerca di Nessie, la prima personale in Italia del fotografo sud coreano Shinwook Kim. La mostra è articolata in una significativa selezione di oltre quindici opere fotografiche e documentazione video, che è, paradossalmente, la realtà documentata di una leggenda. Quella del mostro del lago Loch Ness, nelle favolose Highlands scozzesi. Foto: c|e Musica: Elevate from BenSound

LEGGI ANCHE: Shinwook Kim, il fotografo sud coreano in mostra a Milano: info

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA