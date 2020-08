Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 22:00

. Sono le immagini di quanto avvenuto questa mattina, mercoledì 12 agosto, al. Un uomo, un immigrato, ha lungamente minacciato con un coltello un vilante. Gli agenti di Polizia, come è possibile vedere dal video, si sono piano piano avvicinati all'uomo, circondandolo. Uno di loro parla di continua con il crimanale, chiamandolo per nome "Cristiano". Cerca di distrarlo, mentre gli altri agenti si avvicinano piano piano, tutti intorno a lui.C'è un'agente che gli parla con calma, con voce tranquilla, cercando di rassicurarlo, nell'intenzione di convincerlo ad arrendersi e gettare il coltello. Ad un certo punto, quando gli agenti sono abbastanza vicini, uno di loro, in un gesto molto coraggioso, salta sull'uomo, e, insieme ai colleghi intervenuti un attimo dopo di lui, lo immobilizzano in terra.Il video è stato trasmesso, nella sua versione integrale, sulla pagina facebook dell'ex ministro dell'interno Matteo Salvini.