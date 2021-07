Donna accoltella il chirurgo per una visita negata: il medico è grave

Choc a Milano, dove un chirurgo è stato accoltellato da un paziente 75enne per una visita negata. Le condizioni del medico sono gravi.

Il paziente era giunto al Policlinico San Donato e pretendeva di essere visitato, ma di fronte al rifiuto del medico, l'anziano ha estratto un coltello con una lama lunga 20 centimetri e lo ha colpito alla coscia destra, lesionandogli l'arteria femorale. Il medico è in gravi condizioni ma sarebbe fuori pericolo, mentre il 75enne, con precedenti per minaccia e ingiuria, è stato arrestato per tentato omicidio.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, quando il paziente è andato in escandescenze in uno dei corridoi dell'ambulatorio. Il 75enne arrestato oggi pomeriggio soffre di arteriopatia alle gambe ed era stato visitato per oltre un quarto d'ora da due medici e due specializzandi. Da una prima ricostruzione, l'anziano era stato invitato a presentarsi per una visita di controllo senza necessità di prenotazione. Dopo il controllo, i medici gli hanno riferito che non avrebbe subito altri interventi alle gambe, proponendo invece un ricovero riabilitativo in un'altra struttura. A quel punto il 75enne ha estratto dalla propria borsa un coltello da cucina e si è avventato contro uno dei due chirurghi di 65 anni, a cui è stata lesionata l'arteria femorale.

L'aggressore è stato bloccato da un poliziotto in congedo che attendeva il suo turno in corridoio mentre il medico ferito è stato trasportato d'urgenza in sala operatoria dove è stato operato dal prof. Giovanni Nano, il primario di chirurgia vascolare di cui il 65enne è l'aiuto più anziano. Al momento le sue condizioni sono stabili.

