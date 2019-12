Derubati di due Rolex con la tecnica dell'abbraccio ma riescono a recuperarli: ecco cosa è successo

Abbandonano mobili per strada. Incastrati da un vecchio disegno in un cassetto

Due trentenni sono stati derubati con la tecnica dell'abbraccio entrambi dei Rolex da due giovani sudamericane ma per un colpo di fortuna sono riusciti a recuperarli. È accaduto intorno alle 5 di sabato mattina in centro a Milano. Dopo aver trascorso la serata fuori i due amici di 32 e 31 anni mentre camminavano in via Molino delle Armi sono stati avvicinati dalle ragazze. Le due hanno avuto fin da subito un atteggiamento affettuoso nei loro confronti e poco dopo hanno iniziato ad abbracciarli.che ai loro polsi erano spariti i preziosi orologi. La fortuna ha voluto che a una delle due ladre fosse caduto il cellulare a terra evidentemente perso durante le effusioni. A quel punto gli uomini, vittime dello scippo, sono riusciti a mettersi in contatto con le ragazze. Con la minaccia di sporgere denuncia contro di loro il 32enne e il 31enne hanno organizzato uno scambio nei pressi di una edicola della zona dove si sono fatti lasciare i loro Rolex dalle due ladre e in cambio hanno restituito loro il cellulare.