Pasqua blindata con 550 vigili: multe per tutti e stop festini proibiti

Sgarrare e dribblare la zona rossa? Non conviene. Sono 550 i vigili schierati a Pasqua (e a Pasquetta si replica) per controllare il rispetto delle norme anti-Covid, insieme a poliziotti e carabinieri. Milano è pressoché blindata.

Pattugliamenti in Darsena, sulle sponde dei Navigli, nelle aree verdi, nei luoghi a rischio assembramento. E fioccano multe per tutti: 100 le sanzioni per violazioni delle regole anti-virus. Si ripete la moda dei party organizzati in case private dai giovani.

Due le feste di universitari fuori-sede che sono state interrotte dai carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, la notte scorsa, in via Tucidide su segnalazione dei residenti: una volta citofonato hanno sorpreso nell’abitazione 16 giovani studenti universitari che ascoltavano musica ad alto volume. Tutti identificati e sanzionati. Il secondo blitz dei militari è scattato, sempre la notte scorsa, in un appartamento in viale Piceno, dove i residenti hanno segnalato schiamazzi: a far festa, fra cibo e drink, c’erano 19 universitari, tutti ventenni. Solo due ragazze sono risultate domiciliate nell’appartamento e quindi non sanzionate.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 19:05

