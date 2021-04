Lombardia in zona arancione? C'è una data. L'avviso di Bertolaso sui vaccini

Milano e la Lombardia - destinate ad essere per la quarta settimana consecutiva in rosso - potrebbero tornare in arancione il 12 o il 13 aprile (in base a quando scatteranno i nuovi cambi di colore). Lo dicono i dati. L’Rt, l’indice di contagio, è in discesa a 0.89 e a far sperare è soprattutto il numero di contagiati ogni 100mila abitanti. La Lombardia è scesa sabato a 250 contagi ogni 100mila abitanti (sopra i quali scatta in automatica la zona rossa). Il trend deve essere consolidato in questi giorni e venerdì è atteso il monitoraggio decisivo dal governo.

Intanto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, spiega che cosa devono fare gli over 80 dimenticati che non hanno ancora avuto l'appuntamento per il vaccino anti-Covid: «Su mia richiesta, dal 7 aprile potranno iscriversi sul nuovo portale di Poste Italiane e riceveranno un appuntamento per essere immunizzati dopo l'11», ha spiegato ieri. Ha quindi smentito il tweet dell'assessora al Welfare Letizia Moratti che diceva di presentarsi senza appuntamento in un qualsiasi hub vaccinale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 19:05

