Milano, aggredisce ex marito e minaccia la figlia minorenne con un coltello

Giovedì 2 Gennaio 2020, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura per unadi 14 anni a Milano poco prima di Natale. L'episodio è avvenuto il 22 dicembre ma è stato reso noto solo oggi 2 gennaio 2020. La madre della ragazza ha atteso la giovane e il padre, dal quale è separata da una decina di anni, sul pianerottolo di casa. Al loro arrivo, ha spruzzato del gassul volto di lui. Poi ha intimato alla figlia di seguirla, minacciandola con unin una mano e un cappio formato da tre fascette elettriche nell'altra, probabilmente per bloccarle le mani o metterglielo al collo.La quattordicenne è riuscita però a divincolarsi e a mettere in fuga la madre, quarantunenne originaria del, che è stata arrestata in breve tempo dai carabinieri. La donna deve ora rispondere dipersonali, porto abusivo di arma e atti persecutori. Il giorno prima aveva dato fuoco al portone del condominio, e a quanto pare nei confronti della figliae persecuzioni vanno avanti a fasi alterne dal 2010.