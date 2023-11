Milano 3 ha dimenticato Berlusconi: il consiglio comunale dice no ad intitolargli il Lungolago. «Figura divisiva»

di Redazione web

La maggioranza del Consiglio comunale di Basiglio (Milano) ha respinto, nella seduta di ieri sera, la mozione presentata dagli esponenti dell'opposizione che chiedevano di avviare "senza indugio" le procedure per l'intitolazione del lungo lago a Silvio Berlusconi.

In risposta alla richiesta è intervenuto oggi Fabio Vinciguerra, capogruppo della Lista civica Lidia Reale che è risultata vincitrice alle elezioni del maggio scorso. "Pur rispettando il diritto di esprimere diverse opinioni - ha dichiarato Vinciguerra - è nostro dovere sottolineare come la proposta oggetto della mozione non collima con la scala valoriale che il nostro gruppo si impegna e si è sempre impegnato a rappresentare.

Sottolineando che "l'intitolazione di un luogo dovrebbe ispirarsi a figure non divisive", la maggioranza apre comunque uno spiraglio: "Siamo disponibili, in tempi e modi da individuarsi, a promuovere una consultazione popolare avente ad oggetto la richiesta di intitolazione a Silvio Berlusconi di un'area del territorio". "Andremo avanti con la nostra iniziativa", hanno assicurato dall'opposizione. Il quartiere residenziale noto come 'Milano 3', con l'annesso laghetto, fu costruito proprio dal gruppo Edilnord di Silvio Berlusconi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 20:23

