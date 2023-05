Massimo Boldi: la disavventura in auto a Milano

No, nessuna delle sue famosissime gag dei cinepanettoni. Massimo Boldi ha vissuto una vera e propria disavventura a Milano, a bordo della sua auto. Nella serata di venerdì 12 maggio, infatti, in viale Regina Giovanna nel pieno della movida milanese, il comico è rimasto bloccato a bordo del suo suv sulle rotaie del tram.

Un vero e proprio imprevisto avvenuto in serata. "Cipollino" è finito con la sua vettura sopra alle rotaie del tram in pieno centro, rimanendo bloccato e interrompendo la circolazione dei mezzi. Una scena immortalata da alcuni fan che non hanno resistito alla tentazione di filmare tutto e pubblicare la scena sui social network, facendo diventare la disavventura subito virale.

L'imprevisto sui social

Quando alcuni dei presenti si sono accorti della situazione, sono intervenuti per consentire all’automobile di uscire dal blocco.

Alcuni dei presenti che hanno aiutato l’attore si sono poi fatti immortalare in un selfie e il video della disavventura è stato pubblicato su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 17:49

