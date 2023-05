Barbara D'Urso festeggia il compleanno: parata di vip alla sua festa. Ecco quanti anni ha compiuto

di Redazione web

Barbara D'Urso è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che ama la sua spigliatezza e il modo in cui coinvolge i telespettatori quando è alla guida dei suoi programmi televisivi. L'ex dottoressa Giò è seguitissima anche sui social: il suo profilo Instagram conta 3 milioni di follower. Come in tv, anche sui social media Barbara desidera mostrare ai suoi fan quante più sfaccettature possibili della sua vita, ecco perché, ha pubblicato i video della sua festa di compleanno: ha spento, infatti, 66 candeline.

Barbara D'urso nonna, la rarissima foto con la nipotina: «La gioia infinita»

Mara Venier denuncia Mediaset, dai carabinieri dopo le offese social: «Aspettando le scuse anche private»

La festa di compleanno di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha compiuto 66 anni e ha deciso di organizzare una mega festa con tutti i suoi amici. Il suo compleanno, una cena in un locale milanese, è stata una vera e propria parata di vip. La conduttrice, infatti, è molto amata anche dai colleghi del mondo dello spettacolo che, spesso, sono stati ospiti dei suoi programmi televisivi.



Per l'occasione, Barbara ha indossato un vestitino nero, calze a rete e tacchi a spillo e si è scatenata con i suoi invitati. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha ballato con Alba Parietti, Massimo Boldi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia. E ancora: Mietta, Fausto Leali, Nick Cerioni, Rovazzi, Vladimir Luxuria e Marco Carta, tra gli altri.

Il taglio della torta

Uno dei momenti più emozionanti della serata è sicuramente stato il taglio della torta. Gli invitati hanno, infatti, voluto fare una sorpresa a Barbara D'Urso dedicandole la canzone "Sei Bellissima" che la conduttrice ha cantato insieme ai suoi ospiti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA