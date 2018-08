Maltempo, frane a Bormio e Livigno: 19 escursionisti portati in salvo con i gommoni

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I violenti temporali che si sono abbattuti nella notte hanno provocato diversesul territorio della. La situazione più difficile si è verificata adove i Vigili del fuoco volontari del paese con i colleghi del distaccamento di Valdisotto hanno recuperatorimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel.Secondo quanto riferito dai pompieri, i turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo con dei gommoni trasportandoli sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la strada del Gallo, ora chiusa perché intransitabile, è in parte crollata nel bacino.Con gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri si sono analizzate le telecamere in zona per escludere la possibilità che qualche escursionista o qualche auto in transito sulla strada, durante lo smottamento, possano essere stati travolti dai detriti. I controlli hanno escluso questa eventualità. Ora in zona è tornato il sole, ma continuano i sopralluoghi dei tecnici dei Vigili del fuoco per capire l'entità del grosso dissesto che ha provocato l'interruzione della viabilità e i tempi per un possibile ripristino. I nubifragi della notte hanno causato l'evacuazione, a titolo precauzionale, anche di altre 14 persone in località Vallaccia, nel territorio comunale di Bormio .