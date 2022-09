Malpensa, in cabina di pilotaggio sul Boeing 747 solo donne: prima volta in Italia FOTO

Per la prima volta nella storia della aviazione civile italiana, un equipaggio tutto al femminile è decollato a bordo di un Boeing 747. L'aereo con solo donne a bordo ha visto al comando la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais. Il velivolo è partito da Malpensa in direzione Seoul. L'aereo è un Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV "Tre Cime di Lavaredo".

Leggi anche > Nonno eroe (con 11 nipoti) rischia la vita intervenendo durante una rapina a mano armata e mette in salvo una donna

La notizia diventa virale

A dare la notizia dell'evento storico è stato un post su Facebook della pagina «Boeing 747 The Queen of the Skies». La novità è subito diventata virale sui social, facendo il giro del web. Sono state pubblicate le foto delle due donne in cabina di pilotaggio, pronte al decollo. Così come la foto delle due pilote sulla pista di Malpensa, prima dell'imbarco. L'emozione era tanta: nelle foto le donne sorridono prima di andare sulla pista di decollo. Il giusto riconoscimento a due professioniste esperte che rimarranno nella storia del nostro Paese.

Il volo

Il 20 settembre, alle 15.55, il Boeing 747-4R7F di Cargolux Italia «Tre Cime di Lavaredo» con un equipaggio di sole donne è decollato dall'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, con destinazione Seoul. Un'importante conquista che rimarrà nella storia.

#Malpensa, in cabina di pilotaggio solo donne: prima volta in Italia FOTO https://t.co/XtMTSX40T5 — Leggo (@leggoit) September 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA