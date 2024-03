La macchina sparisce e lei denuncia il furto, dopo un mese l'amara scoperta: l'aveva parcheggiata nel box del vicino

di Redazione Web

«Ma dove l'avrò parcheggiata?». Nel garage non c'è più la macchina e la donna, una 60enne residente a Gorgonzola, in provincia di Milano, è sicura: è stata rubata. Era fine gennaio. Solite formalità e denuncia di furto ai carabinieri. Le forze dell'ordine brancolano nel buio, l'auto non si trova.

Fino a quando è la stessa protagonista a mettere la parola fine alle ricerche, ritirando la denuncia più di un mese dopo. Il motivo? La macchina era effettivamente parcheggiata nel box, ma in quello del vicino.

La sorpresa inaspettata

Nessuna illuminazione divina, riporta il Corriere della Sera. La 60enne vive in uno degli appartamenti di nuova costruzione, in cui i vari box non sono ancora stati numerati. Ad avvisare la donna è stato proprio l'uomo, che non era ancora entrato nella sua nuova casa. Aprendo la saracinesca del garage, la sorpresa: c'è una macchina. Il condomino è risalito quindi alla proprietaria, avvisandola. Lieto fine di una bizzara vicenda.

