Rider parcheggia, consegna il pasto, torna dopo 5 minuti e trova una multa da 80 euro. Lo sfogo in lacrime: «Non ho i soldi per pagarla»

Maliah, una giovane ragazza, aveva indossato in quel momento le vesti del fattorino e stava facendo una consegna per la compagnia DoorDash con l'intenzione di fare qualche soldo in più. Arrivata davanti all'edificio indicato e dovendo portare il cibo direttamente alla persona che lo aveva ordinato, si è vista costretta a trovare un parcheggio all'esterno.

D'altra parte, la poca disponibilità economica l'ha spinta a cercare un posto che non fosse a pagamento. Eppure, dopo circa cinque minuti e una mancia di appena un euro è tornata alla macchina e ha trovato una brutta sorpresa ad attenderla: una multa salata che non sa proprio come pagare.

Il racconto della ragazza sui social ha scatenato un dibattito tra gli utenti riguardo le problematiche incontrate dai fattorini, sulle mance che meritano e sulle modalità delle consegne.