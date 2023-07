La Russa, spuntano i poster sotto allo studio legale: «Gli stupratori siete voi, via dagli incarichi pubblici»

di Redazione web

Blitz notturno sotto ai locali dello studio legale La Russa a Milano, dove sono apparsi dei poster su cui campeggia la scritta: 'El violador eres tu. Gli stupratori siete voi'. L'azione è rivendicata dal movimento femminista e transfemminista 'Non una di meno Milano', e fa riferimento alla vicenda dello stupro denunciato da una ragazza di 22 anni il cui autore sarebbe Leonardo La Russa, figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio.

«Gli stupratori siete voi»

Un poster è comparso anche sotto l'Apophis club via Merlo, la discoteca nella quale la ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa lo ha incontrato. «La Russa padre e La russa jr: i violadores siete voi - scrive il movimento in una nota -.

