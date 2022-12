Si schianta contro un muro nel sottopasso: morto un ragazzo di 26 anni a Milano

Incidente e tragedia oggi pomeriggio a Milano. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio dopo essersi schiantato contro un muro: il giovane stava percorrendo il sottopasso di via Stepheson, in direzione della periferia, quando per cause ancora al vaglio degli investigatori ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere più volte contro il muro perimetrale del sottopasso.

Poco dopo è stato un passante, che ha visto il veicolo fermo contro il muro perimetrale del sottopasso, a chiamare i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della radiomobile, oltre ai sanitari del 118 che hanno trovato il giovane riverso sul sedile posteriore. Per lui non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti della polizia locale pare non sia coinvolto nessun altro veicolo.

