Incidente tra due auto nel Varesotto: muore 45 enne, grave l'altro conducente

Gravissimo incidente stradale tra due auto: un 45enne è morto nella tarda serata di ieri, martedì 6 febbraio, a Gornate Olona, in viale delle Industrie nella frazione Torba, in provincia di Varese. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Il conducente dell'altra auto, un 51enne, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Tradate. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieru, martedì 6 febbraio. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno e ai vigili del fuoco di Varese, sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso decollato dalla base di Como. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma all'arrivo dei soccorsi uno dei due automobilisti coinvolti nello schianto era già deceduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 10:51

