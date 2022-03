Milano, pauroso schianto in corso Sempione: feriti e traffico nel caos

Pauroso incidente stradale oggi, giovedì 10 marzo, attorno alle 13 in zona Sempione nel cuore di Milano. Coinvolto nello schianto, avvenuto all'incrocio tra corso Sempione e le vie Biondi ed Emanuele Filiberto, un suv Bmw di colore scuro. L'incidente, probabilmente per una mancata precedenza, non ha provocato feriti gravi: semi distrutta l'auto tedesca, a cui sono esplosi tutti gli airbag, frontale e laterali. Fortuna ha voluto che i veicoli non abbiano travolto passanti sul vicinissimo passaggio pedonale. Si sono registrati grossi disagi per la circolazione stradale. Anche i bus dell'Atm hanno subito piccoli ritardi.

Sul posto le ambulanze e, per i rilievi di rito, la polizia locale di Milano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 17:09

