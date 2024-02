Incendio nel milanese, in fiamme un'azienda di materiali plastici: una colonna di fumo nero invade la città

di Redazione web

Incendio e paura nel milanese. Nove squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo sono impegnate a Truccazzano, a est di Milano, per un rogo che ha colpito Arcadia, un'azienda che tratta materiale plastico, in via Guido Rossa.

In supporto alle squadre di Milano sono presenti vigili del fuoco anche di Monza e Bergamo. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.

Vasto incendio in un capannone dell'azienda Arcadia a Truccazzano, nel milanese. Alta colonna di fumo, al lavoro Vigili del Fuoco da Milano e da Bergamo@TgrRai Lombardia#IoSeguoTgr pic.twitter.com/cB8bT2WdUG — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) February 28, 2024

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 17:48

